Это новый уровень нашего единства, – Зеленский обратился к украинцам после насыщенного визита в США

По итогам суток 21 сентября президент Зеленский записал традиционное обращение к украинцам в видеоформате. В нем глава государства отчитался об итогах своего визита в Соединенные Штаты Америки.

Самое главное, что подчеркнул Владимир Зеленский – это новый оборонный пакет, предоставленный США. А также – историческую договоренность о сотрудничестве в области производства оружия, в том числе и ПВО.

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Обращение президента по итогам 21 сентября: о чем рассказал Зеленский

Прежде всего Владимир Зеленский подчеркнул, что состоялся "очень важный визит в Вашингтон", который принес "очень весомые результаты". Речь идет о последствиях встречи президента Украины и президента США Джо Байдена.

Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие,

– сказал Зеленский.

После чего отметил, что США и Украина выходят на новый уровень единства, а сотрудничество в оборонке между странами – это историческая вещь: "Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО".

Полное обращение Зеленского: смотрите видео

Стоит отметить, что президент в обращении вспомнил и о противостоянии коррупции: "Обсудили и усиление институтов нашего государства, чтобы очистить Украину от любых вражеских и коррупционных влияний". А еще – о важных встречах в Пентагоне: "Важные разговоры об оборонной поддержке. Важные договоренности".