Это ответ Путина тем, кто звонил ему, – Сибига резко прокомментировал массированную атаку

Министр иностранных дел Украины прокомментировал утреннюю атаку России по Украине. В этот раз россияне ударили по украинской энергетике.

Враги атаковали теплоэлектростанции ДТЭК. 24 Канал пишет со ссылкой на Андрея Сибигу, что атака России является ответом Путина лидерам, которые в последнее время контактировали с ним.

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Что Сибига сказал об утреннем обстреле 17 ноября

Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак: беспилотники и ракеты по мирным городам, мирных жителях, которые спят, критической инфраструктуре. Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто звонил и посещал его в последнее время,

– написал Сибига.

Украинский министр добавил, что нам нужен мир через силу, а не умиротворение.

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Кстати, на этой неделе звонил российскому диктатору Владимиру Путину. Издание Bild писало, мол, разговор Шольца с Путиным согласовали Байден, Макрон и Стармер.

СМИ также писали, что якобы Зеленский просил Шольца не звонить Путину. Тогда в МИД Украины сказали, что разговоры с Путиным не имеют добавленной стоимости для мира и нужны конкретные действия, такие как вывод российских войск из Украины.