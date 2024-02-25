Это первая война дронов, первая война, в которой сбили "Кинжал", - Умеров

В Украине продолжается форум "Украина. Год 2024". Во время него министр обороны Украины высказался о войне, которую начала Россия против Украины.

Война России против Украины – это война, где многое происходит впервые. Об этом на форуме "Украина. Год 2024" заявил министр обороны Рустем Умеров, передает 24 Канал.

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Опыт Украины станет фундаментом создания новой мировой архитектуры безопасности

Министр обороны Рустем Умеров отметил в своей речи, что война России против Украины сегодня – это самая большая война со времен Второй мировой.

Умеров отметил, "имеем линию фронта протяженностью 3200 километров, имеем интенсивные боевые действия на линии фронта протяженностью 1200 километров".

По словам министра обороны, на сегодня Украина – единственная страна, которая не только имеет беспрецедентный опыт использования мирового вооружения на поле боя, а Украина является единственной страной, которая имеет уникальное знание об особенностях ведения войны российской армией на поле боя.

Кроме этого, Умеров заметил, что есть понимание вражеских тактик, стратегий, и известно об их сильных и слабых сторонах. "Мы собираем опыт с поля боя, проводим анализ, разрабатываем рекомендации производителям", – отметил Умеров.

Он отметил, что именно в Украине расстояние от конструкторского бюро до боевого применения на поле боя является кратчайшим в мире. Умеров отметил, что "работаем, чтобы оно было еще короче".

Министр также напомнил, что на последнем заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны приняли решение о создании совместного Центра анализа подготовки и образования. Это – первая совместная институция Альянса и Украины.

Наши знания и опыт станут фундаментом создания новой мировой архитектуры безопасности,

– подчеркнул Умеров.

Война, в которой многое происходит "впервые"

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что война России против Украины – это война, где многое происходит впервые. По его словам, это первая война с таким количеством ракет, запущенных против мирных городов.

Умеров отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 8 тысяч ракет.

Это война, где впервые сбили "Кинжалы. Слава украинским воинам. Это война, где впервые уничтожают мощный флот врага дронами. Это вообще первая война дронов. Это первая война со смартфонами в руках, где кроме конвенционных средств, мы ежедневно боремся в гибридной информационной войне. Это первая война такого масштаба со скоростью обнародования информации в несколько минут, с сотнями и тысячами источников коммуникации, анонимных источников информации, беспрецедентной пропаганды и информационных атак,

– подчеркнул министр обороны.

Русем Умеров отметил, что "наше оружие в информационной войне – правда и наша цель донести ее миру".

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