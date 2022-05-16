Об этом 24 каналу сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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По его мнению, это психолическое давление на одесситов, чтобы люди понимали, что оккупанты будут продолжать бить ракетами.
"Да, враг пытается отрезать южные районы Одесской области от основной части региона", – сказал Братчук.
Он подчеркнул, что есть соответствующие решения в сфере обороны, по которым сейчас работают в Одесской области.
Поэтому неудивительно, что россияне ударили пятый по мосту через Днестровский лиман. Они действительно больные, потому что уничтожать то, что уже уничтожено – это похоже на российский мазохизм. В таком напряжении они постоянно держат область,
– заявил Братчук.
Представитель Одесской ОВА добавил, что, при этом, оккупанты попадают в жилые дома и объекты инфраструктуры.
"Этот мост закрыли еще после первого ракетного удара по нему. Это сомнительный счет 5:0. Пусть лучше вспоминают 7:0 по сбитым вражеским самолетам в области. Это если еще не считать крейсер "Москва", – подчеркнул он.
Братчук о ракетных обстрелах базы отдыха и моста в Одесской области:
Последние обстрелы Одесской области: что известно
- Утром 16 мая российские военные нанесли ракетные удары по Одесской области. Известно об атаке базы отдыха, в результате чего пострадали три человека, среди которых – ребенок.
- Вчера, 12 мая, во время воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы. Позже стало известно, что от ударной волны пострадал Воронцовский дворец.
- До этого, 11 мая, российские военные также нанесли ракетные удары по Одесской области. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что пострадавших и разрушений в результате этого нет.
- Оккупанты беспощадно били по Одессе и 9 мая. Тогда захватчики выпустили 7 ракет. В результате обстрела погиб один человек, еще 5 получили ранения.
- Добавим, что пиротехникам на побережье Одесской области удалось уничтожить две вражеские мины. Их выбросило на берег из моря.