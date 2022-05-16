Про це 24 каналу повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

До теми Це помста, – в Одеській ОВА пояснили збільшення ударів по місту

На його думку, це психолочних тиск на одеситів, щоб люди розуміти, що окупанти продовжуватимуть бити ракетами.

"Так ворог намагається відрізати південні райони Одеської області від основної частини регіону", – сказав Братчук.

Він наголосив, що є відповідні рішення у сфері оборони, за якими зараз працюють на Одещині.

Тому не дивно що росіяни вдарили вп’яте по мосту через Дністровський лиман. Вони дійсно хворі, бо знищувати те, що вже знищено – це схоже на такий собі російський мазохізм. У такий напрузі вони постійно тримають область,

– заявив Братчук.

Речник Одеської ОВА додав, що, при цьому, окупанти влучають в житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

"Цей міст закрили ще після першого ракетного удару по ньому. Це сумнівний рахунок 5:0. Хай краще згадують 7:0 по збитих ворожих літаках в області. Це якщо ще не брати до уваги крейсер "Москва", – наголосив він.

Братчук про ракетні обстріли бази відпочинку та мосту на Одещині:



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