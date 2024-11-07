"Быстро – это значит потери": Зеленский прокомментировал заявления Трампа об окончании войны

Владимир Зеленский прокомментировал планы Дональда Трампа на якобы скорейшее завершение войны в Украине. По его словам, быстрое решение будет означать потери.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества. Во время выступления Зеленский подчеркнул, что Украина хочет справедливого окончания войны.

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Что Зеленский говорит о планах Трампа

Владимир Зеленский объяснил, что он действительно верит в то, что Трамп хочет быстрого решения. Однако желание президента США не означает то, что так получится на самом деле.

Я просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с россиянами, это самый сложный враг этого века,

– сказал президент Украины.

Глава государства добавил, что нужно готовиться к любому решению. По словам Зеленского, некоторые партнеры предлагают очень опасную риторику: "Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим". Президент назвал такие варианты страшным вызовом для всех украинцев.

Напомним, во время своей победной речи после президентских выборов Дональд Трамп заявил, что остановит все войны, которые сейчас продолжаются в мире. Он также подчеркнул, что за годы его предыдущей каденции войны якобы не было.