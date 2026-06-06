Это пытаются скрыть: Андрющенко раскрыл, куда эффектно прилетело в Мариуполе

Силы Обороны Украины нанесли мощные удары по Мариуполю. В оккупированном городе разгорается большой пожар на инфраструктурных объектах россиян.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что основное поражение было на территории порта. К тому же огонь разгорается и дальше.

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Что удалось поразить в мариупольском порту?

Андрющенко отметил, что целью на территории порта была тягловая подстанция. Вывод ее из строя делает невозможным доставку любых грузов в порт и из порта. Это в первую очередь непосредственно бьет по военной логистике и по мародерству, которое продолжается в мариупольском порту. Теперь тягловая подстанция горит и больше поезда там не пойдут, по крайней мере, точно не скоро.

Кроме того, была поражена обычная электроподстанция. Теперь там пол города сидит без электричества, но она тоже в первую очередь завязана на военных базах и на работе порта. Есть видео, где видно, что разгораются резервуары с дизельным топливом, и люди с места говорят, что есть стойкие запах дизельного топлива. Это означает, что пожар не просто продолжается, а он разгорается,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Он продолжил, что было не просто несколько мест попаданий, но и несколько мест пожара. Абсолютно прекрасная история. Порт всю ночь был под атакой. Кроме того, есть места поражений, которые невозможно продемонстрировать, потому что они плотно охраняются. Это, например, территория бывшего депо и троллейбусно-трамвайного управления, большая территория, которая использовалась россиянами как военная база, и там тоже есть пожар на подстанции.

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Что за азербайджанцы были на корабле Азовского моря?

По словам руководителя Центра изучения оккупации, азербайджанцы на нелегальных кораблях понятно, что делают. Они не показывают российские паспорта, потому что всем известно, как живут азербайджанские общины на территории России. Недаром между двумя странами был конфликт относительно притеснений россиянами азербайджанской общины.

"Вопрос должен был бы быть к Азербайджану, но со стороны Азербайджана к нам вопросов пока нет, потому что гражданство подается Россией, а не нами. Россияне ничего не могут замаскировать в море, потому что есть системы распознавания российских кораблей. Для визуального эффекта они перекрашивают названия, номера, но корабли все равно разные", – подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что они все похожего класса, но различия между каждым кораблем есть. Системы распознавания будут это делать, что означает, что россиянам нечего там делать. Не надо забывать и о том, что через Азовское море курсирует достаточно большое количество танкеров, которая заходила и в мариупольский порт, и в бердянский, которая обеспечивает военную логистику, например, заходами в порт Ростова-на-Дону.

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