Это развяжет руки Кремлю, – волонтер о выходе России из миссии ОБСЕ на Донбассе

Россия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк". Военные аналитики считают эти точки приоритетными для войск Российской Федерации.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил волонтер и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Также он добавил, что шантажировать ОБСЕ Кремлю неуместно, ведь это может грозить им новым пакетом санкций, который точно не порадует нынешнюю российскую власть.

К теме Кулеба прокомментировал выход России из миссии ОБСЕ на Донбассе

Головная боль Кремля – "Гуково" и "Донецк"

В начале сентября Россия заявила об отказе от продолжения работы наблюдателей ОБСЕ на пунктах "Гуково" и "Донецк". В МИД России утверждают, что работа наблюдателей ОБСЕ на этих пунктах пропуска не влияла положительно на процесс урегулирования.

По словам волонтера, настоящей причиной является то, что эти населенные пункты основные стратегические точки по прорыву украинских позиций.

Наши военные находятся там на более выгодных позициях, что донимает Кремль и они получают довольно мощные потери от этих позиций. Михаил Макарук Волонтер и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm

Последствия отстранения ОБСЕ от мониторинга границ

"Прежде всего это (устранение ОБСЕ от мониторинга границ – 24 канал) развяжет руки Кремлю в вопросе переброски оружия, как это они делали в 2014 году до Иловайских событий и во время них. Они могут все больше провоцировать наших военных и выступать в открытом шантаже нападения на территории Украины", – отметил Макарук.

Волонтер считает, что переговоры или санкции не смогут решить вопрос Донбасса. Поспособствовать улучшению ситуации на Востоке точно могут революционные события в середине России, с последующим дроблением их на отдельные федерации.

Михаил Макарук о ситуации на Донбассе: смотрите видео

Уборка миссии ОБСЕ от границ: что известно