Это реалистичный сценарий, – Ярош ответил пропагандистам на "штурм оккупированного Донбасса"
Российские пропагандисты заявили, что батальоны добровольцев якобы готовятся брать штурмом оккупированные территории. Донбасс, конечно, очень хочется вернуть, но всему свое время.
Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Шагов со стороны добровольческих подразделений вне приказов командования Операции Объединенных сил не будет ни в коем случае.
К теме На полигонах оккупантов на Донбассе разместили более 100 танков
По словам Яроша, батальоны добровольцев всегда подчинены и действуют в полной слаженности с военным руководством.
Командующий Украинской добровольческой армии также отметил, что для возвращения оккупированных территорий еще будет свое время. При условии политической воли руководства и при определенном геополитическом раскладе можно сделать все.
Абсолютно реалистичный (сценарий – 24 канал). Оно же как тыква: есть оболочка, а где-то далеко – резервы российской регулярной армии. Если быстро пробить оболочку, то там ничего нет. И поддержки населения нет столь большой, на которую бы они могли опираться.
Стоит прочитать Скопление очень серьезное, – исследователь CIT рассказал, откуда Россия стягивает войска
"Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
Последние новости с оккупированных территорий
- Пророссийские боевики разместили больше 100 танков за пределами мест, выделенных для хранения. Наблюдатели зафиксировали военную технику на полигонах в нескольких десятках километров от оккупированных Донецка и Луганска.
- Служба безопасности Украины во время учений на Донбассе обнаружила тайник с оружием и боеприпасами. Оккупанты обустроили его в подвале заброшенного здания.
- Разведка сообщила, что российские оккупанты на Донбассе активизировали набор наемников через сеть вербовочных центров. Также боевики устраивают столкновения с местным населением.
- Представители так называемых "республик боевиков" пытались убедить ОБСЕ, что Украина обязалась письменно отвечать ОРДЛО. Однако в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы опровергли этот фейк.