Это реалистичный сценарий, – Ярош ответил пропагандистам на "штурм оккупированного Донбасса"

Российские пропагандисты заявили, что батальоны добровольцев якобы готовятся брать штурмом оккупированные территории. Донбасс, конечно, очень хочется вернуть, но всему свое время.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Шагов со стороны добровольческих подразделений вне приказов командования Операции Объединенных сил не будет ни в коем случае.

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По словам Яроша, батальоны добровольцев всегда подчинены и действуют в полной слаженности с военным руководством.

Командующий Украинской добровольческой армии также отметил, что для возвращения оккупированных территорий еще будет свое время. При условии политической воли руководства и при определенном геополитическом раскладе можно сделать все.

Абсолютно реалистичный (сценарий – 24 канал). Оно же как тыква: есть оболочка, а где-то далеко – резервы российской регулярной армии. Если быстро пробить оболочку, то там ничего нет. И поддержки населения нет столь большой, на которую бы они могли опираться. Дмитрий Ярош Командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора"

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