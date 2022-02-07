Это на руку Лукашенко, – Калиновский о стягивании войск Кремля к границам с Украиной
7 февраля 2022 , 17:43Читати новину українською
Александр Лукашенко является союзником Владимира Путина в его агрессивной политике в отношении Украины. В то же время диктатору не нужна война как таковая.
Беларуси не нужны новые гробы со своими солдатами. Об этом рассказал корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский в эфире 24 канала.
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Калиновский прокомментировал позицию Лукашенко
В то же время, по его словам, Лукашенко является выгодным стягивание российских войск к белорусско-украинской границе. Президентом Лукашенко не признают ни за рубежом, ни большинство белорусского общества.
Эти события, которые развернул Путин вокруг границ Украины, они на руку Лукашенко. Они связывают его с Путиным, они дают возможность дальше балансировать, оставаться у власти и получать преференсии от России.
Калиновский подчеркнул, что Лукашенко фактически привязал свою судьбу к Владимиру Путину и к российской политике.Обратите внимание! Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что военную технику, которую Россия свозит в Беларусь якобы для учений – оттуда не забирают.
Валерий Калиновский о действиях Лукашенко: смотрите видео
Беларусь и агрессия России против Украины: главные новости
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время одного из интервью назвал Владимира Зеленского "безголовым" и "таким, у которого нет стержня".
- Диктатор заявил, что белорусская и российская армии могут начать совместные боевые действия на Востоке Украины.
- Кроме того, он сообщил, что не пришлет белорусскую армию воевать на территории Украины и аргументировал это тем, что является "мирным человеком".
- Диктатор Лукашенко пообещал вернуть Украину в так называемое "лоно славянства".