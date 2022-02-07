Это на руку Лукашенко, – Калиновский о стягивании войск Кремля к границам с Украиной

Александр Лукашенко является союзником Владимира Путина в его агрессивной политике в отношении Украины. В то же время диктатору не нужна война как таковая.

Беларуси не нужны новые гробы со своими солдатами. Об этом рассказал корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский в эфире 24 канала.

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Калиновский прокомментировал позицию Лукашенко

В то же время, по его словам, Лукашенко является выгодным стягивание российских войск к белорусско-украинской границе. Президентом Лукашенко не признают ни за рубежом, ни большинство белорусского общества.

Эти события, которые развернул Путин вокруг границ Украины, они на руку Лукашенко. Они связывают его с Путиным, они дают возможность дальше балансировать, оставаться у власти и получать преференсии от России. Валерий Калиновский Журналист

Калиновский подчеркнул, что Лукашенко фактически привязал свою судьбу к Владимиру Путину и к российской политике.

Валерий Калиновский о действиях Лукашенко: смотрите видео

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что военную технику, которую Россия свозит в Беларусь якобы для учений – оттуда не забирают.

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