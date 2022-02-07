Білорусі не потрібні нові труни зі своїми солдатами. Про це розповів кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський в ефірі 24 каналу.
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Калиновський прокоментував позицію Лукашенка
Водночас, за його словами, Лукашенку є вигідним стягування російських військ до білорусько-українського кордону. Президентом Лукашенка не визнають ні за кордоном, ні більшість білоруського суспільства.
Ці події, які розгорнув Путін довкола кордонів України, вони на руку Лукашенку. Вони пов'язують його з Путіним, вони дають можливість далі балансувати, залишатись при владі й отримувати преференсії від Росії.
Калиновський наголосив, що Лукашенко фактично прив'язав свою долю до Володимира Путіна й до російської політики.
Валерій Калиновський про дії Лукашенка: дивіться відео
Білорусь та агресія Росії проти України: головні новини
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час одного з інтерв'ю назвав Володимира Зеленського "безголовим" і таким, що "не має стрижня".
- Диктатор заявив, що білоруська та російська армії можуть розпочати спільні бойові дії на Сході України.
- Крім того, він повідомив, що не надішле білоруську армію воювати на території України й аргументував це тим, що є "мирною людиною".
- Диктатор Лукашенко пообіцяв повернути Україну у так зване "лоно слов'янства".