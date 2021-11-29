Это самое страшное, – в Bellingcat заявили, что в Кремле есть "список смерти"

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что у Кремля длинный "список смерти". Сейчас, по словам расследователя, известно около 7–8% людей, которые в нем фигурировали.

Соответствующее заявление Христо Грозев сделал во время интервью Дмитрию Гордону. Об этом он заявил 23 ноября.

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В Кремле существует "список смерти"

Понятно, что есть список смерти. И когда вы сказали, что я расследовал террор против Навального, нет, Навальный был одним из пациентов. А этот список длинный. Это государственная машина смерти, и это самое страшное,

– считает Грозев.

В частности, расследователь пояснил, что в этом списке в свое время был политик Владимир Кара-Мурза, поэт Дмитрий Быков, а также российский оппозиционер и общественный деятель Алексей Навальный.

Расследователь объяснил, что, например, в отношении Быкова, невозможно "найти четкое объяснение" причин покушения.

"Мы общались с ним (Быковым – 24 канал) до публикации. Он мне посоветовал не искать причины. Потому что понять, как думаю эти террористы, нельзя. Мы можем считать, что он был вторым по популярности после Навального по какому-то списку оппозиционеров, можем считать, что это потому, что Пригожин назвал его врагом и сказал, что "надо с ним как-то закончить по-другому"... А вполне возможно, что его стихотворение о комбайнерах…" – сказал Грозев.

Объяснил, что говорится о стихотворении, в котором поэт высмеял Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Что касается Путина, то расследователь сказал, что он человек, давно перешедший уровень своей компетентности. Добавил, что считает президента России:

главой государства убийц;

главой государства, который постоянно лжет".

Кратко о последних заявлениях расследователя Bellingcat