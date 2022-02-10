Это шанс для нас, – Ярош предположил, что произойдет с Россией после Путина

Ситуация в России может измениться после того, как Владимир Путин перестанет быть президентом. Сейчас имперские амбиции Кремля разваливают страну.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Он считает, что после Путина ситуация для Украины в частности изменится лишь на некоторое время.

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"Когда у них меняются цари, опять же берем историю России, как правило – начинается смута. Тогда им не очень до внешних факторов. Затем – снова продолжение имперской политики", – отметил Дмитрий Ярош.

Мне кажется, что уже эта империя долго не протянет, там настолько много дестабилизирующих факторов. Дмитрий Ярош Командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора"

После Путина – деэскалация

По мнению Дмитрия Яроша, если Путин прекратит быть президентом России, то это приведет к деэскалации ситуации вокруг Украины на определенный период.

"Это шанс для нас поднять нормально экономику, максимально оторваться от любой зависимости от России по энергоносителям, культурной, информационной. То есть "прочь от Москвы" здесь самое главное", – сказал командующий Украинской добровольческой армии.

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