Это сложный процесс, – политолог предположил, получит ли Украина кандидатство в ЕС в июне

Статус кандидата в члены ЕВ мы получим в ближайшее время. Это многое связано с тем, что в европейском сообществе, а именно – у граждан, есть на это запрос. Европейские политики просто не смогут проигнорировать свободу избирателей.

Об этом рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда. Он также добавил, что это не значит, что к концу года мы станем полноценными членами Евросоюза.

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У нас не должно быть иллюзий на этот счет, ведь перед нами еще страны Балкан, которые тоже стремятся присоединиться к ЕС, говорит эксперт.

Процесс интеграции Украины в ЕС будет непростым, мы благодаря мужеству наших военных сделали большой шаг вперед. Но нам нужно работать над выполнением требований по реформам в стране,

– отмечает Магда.

По словам директора Института мировой политики, нам нужны изменения внутри страны, опираясь на которые мы можем заявить о себе коллегам из НАТО и ЕС.

Также следует добавить, что пока идет война с Россией – мы не станем членами ЕС и НАТО. Ведь могут найти такие страны, которые не захотят брать на себя ответственность в таком решении, отметил Евгений Магда.

Как Европейский Союз уже помогает Украине

В восстановлении Украины после войны будут участвовать города и регионы ЕС. Для этого уже сейчас начинается налаживание и расширение партнерства. Соответствующее заявление 27 апреля сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По словам фон дер Ляен, сотрудничество "равно-равному" на всех местных и региональных уровнях позволит ускорить восстановление Украины.

Украина прокладывает путь в ЕС: что известно

Как сообщили в Офисе Президента, Украина может получить статус кандидата в члены в ЕС уже в июне 2022 года . Этот вопрос – один из самых основных в переговорах Владимира Зеленского с мировыми лидерами.

Чтобы наше государство окончательно приняли в организацию, нужен ответ Еврокомиссии. Путь к членству может занять 2 – 3 года .

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что за время полномасштабной войны ЕС проявил себя как действенная организация . В то же время, о НАТО так сказать нельзя.

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