Про це 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда. Він також додав, що це не означає, що до кінця року ми станемо повноцінними членами Євросоюзу.

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У нас не повинно бути ілюзій з цього приводу, адже перед нами ще країни Балкан, які також прагнуть доєднатися до ЄС, говорить експерт.

Процес інтеграції України до ЄС буде непростим, ми, завдяки мужності наших військових, зробили великий крок вперед. Але нам потрібно працювати над виконанням вимог щодо реформ у країні,

– зазначає Магда.

За словами директора Інституту світової політики, нам потрібні зміни всередині країни, опираючись на які, ми можемо заявити про себе колегам з НАТО та ЄС.

Також, варто додати, що поки триває війна із Росією – ми не станемо членами ЄС та НАТО. Адже можуть знайтись такі країни, які не захочуть брати на себе відповідальність в такому рішенні, зазначив Євген Магда.

Як Європейський Союз вже допомагає Україні

У відновленні України після війни будуть брати участь міста й регіони ЄС. Для цього вже зараз починається налагодження та розширення партнерства. Відповідну заяву 27 квітня зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами фон дер Ляєн, співпраця "рівний-рівному" на всіх місцевих та регіональних рівнях дозволить пришвидшити відбудову України.

Україна торує шлях в ЄС: що відомо

Як повідомили в Офісі Президента, Україна може отримати статус кандидата в члени в ЄС вже у червні 2022 року. Це питання – одне із найосновніших у перемовинах Володимира Зеленського зі світовими лідерами.

Аби нашу державу остаточно прийняли в організацію, потрібна відповідь від Єврокомісії. Шлях до членства може зайняти 2 – 3 роки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що за час повномасштабної війни ЄС проявив себе як дієва організація. Водночас про НАТО так сказати не можна.

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