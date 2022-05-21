Адже кандидат не просто означає, що Україна чекає рішення ЄС. Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Україна повинна стати частиною європейської сім'ї

За його словами, відповідний статус показує, що саме зараз Україна:

проводить постійні консультації з європейськими колегами;

так чи інакше наздоганяє Копенгагенські критерії;

вирівнює своє правосуддя, відкритість свого ринку, демократичність владних процедур.

Тому Євросоюз таким заохоченням намагається просувати нашу державу у виконанні Копенгагенських критеріїв.

Довідка. Копенгагенські критерії – це мірило, за якими країни можуть вступити у Європейський Союз. Вони поділяються на політичні, економічні та "членські".

Навіть якщо це не відкрито проговорюють, то треба розуміти, що ЄС ще раз показав, що не зачиняє перед нами двері.

Попри Угорщину, різні заяви інших сторін, Україна повинна бути в ЄС і Україна повинна до цього готуватися та підводити свою систему до того, щоб стати частиною загальноєвропейської сім'ї,

– наголосив Краєв.

Вступ у ЄС – політизоване питання

Як відзначив експерт, дуже часто вступ у Євросоюз – це максимально політизоване питання. Найкращий приклад – Північна Македонія.

Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Північна Македонія десятки років не вступала в організацію через вето Греції, яка не могла дозволити, щоб назвою одного з її регіонів називалась інша країна. На фоні війни Росії проти України є зрозуміло, що принцип консенсусу не завжди працює. Дуже часто він може стати додатковим бар'єром до ухвалення правильних рішень

ЄС працює над новим механізмом

Тому, як вважає Краєв, навіть якщо в Угорщини будуть певні заперечення, прямо зараз ЄС працює над створенням нового механізму голосування.

"Скоро нам позиція Угорщини стане дуже іррелевантна (непотрібна – 24 канал)", – додав експерт.

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