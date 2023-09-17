Это смешанная атака, подобное развитие событий мы предполагали, – ОК "Юг"
Утром 17 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг использует смешанную атаку – и дронами, и ракетами.
Также заметна активность стратегической авиации. Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Россия использует смешанную атаку
По словам Гуменюк, происходит смешанная атака. Используются и дроны, и ракеты. Также очевидна активность стратегической авиации.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Мы предусмотрели подобное развитие событий. Оккупанты готовятся к таким атакам определенный период времени. Он наступает в преддверии значимых событий,
– отметила она.
Как говорит Гуменюк, сложные маневры ракет – это одна из тактик врага, чтобы истощить нашу ПВО и усилить террор на население.
"Уже есть эффективные результаты, но общие итоги подведем позже", – добавила она.
Спикер ОК "Юг" отметила, что подобные атаки мы уже переживали. Захватчики могут использовать воздушные способы атаки. Это касается БПЛА и ракет.
Но в течение атаки может быть привлечен вывод на курс ракетоносителя морского базирования и могут быть привлечены и такие ракеты. Также наблюдаем маневры ракеты. Враг продолжает искать максимально эффективную для себя тактику. Наша боевая работа продолжается,
– подчеркнула Гуменюк.
Предыдущие массированные атаки врага
- Напомним, что ночью 15 сентября враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия). Всего были зафиксированы пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины.
- Все 17 "Шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования. Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны.
- А в ночь на 14 сентября с 21:00 по 02:30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: мыс Чауда – Крым; Ейск, Курск – Россия. Всего были зафиксированы пуски 22 "Шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожены 17 из 22 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".