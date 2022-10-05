Пока это страшилки, – эксперт о "ядерном поезде", который якобы заметили в России

Британские СМИ сообщили о том, что Путин якобы отправил к границам Украины поезд с ядерным арсеналом. Однако пока никаких поводов для паники нет.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Денис Попович. По его словам, важно отслеживать информацию относительно дальнейшего передвижения так называемого "ядерного поезда".

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Почему не стоит паниковать из-за "ядерного поезда"

Однако не стоит делать заблаговременные выводы. Ведь точно неизвестно, действительно ли эшелон перевозит именно ядерное оружие и куда он направляется.

Пока это страшилки. Это не означает, что обязательно будет применено ядерное оружие, в том числе по Украине или по украинским войскам, которые сейчас идут в контрнаступление,

– подчеркнул Попович.

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Военный эксперт предположил, что информация о опрокидывании ядерного оружия в границы Украины может быть элементом информационно-психологической операции (ИПСО).

Россия может таким образом попытаться продемонстрировать готовность к применению ядерного оружия. Следующим шагом могут быть какие-то ядерные учения,

– сказал Попович.

Он добавил, что только после этого всего Россия может прибегнуть к боевому применению.

"Однако это не обязательно произойдет на территории Украины. Кремль может применить ядерное оружие, допустим, над морем", – добавил военный эксперт.

Применит ли Путин ядерное оружие

Несмотря на то, что пока нет четких признаков, что Путин готов применить ядерный заряд в Украине, нельзя полностью исключать такую вероятность.

Трудно сказать, чем закончится история с ядерным шантажом. Но нельзя исключать, что дойдет до реального применения ядерного оружия. Такая вероятность существует,

– отметил Попович.

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