Это сугубо мирный поселок, – Братчук о месте удара в Одесской области

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что враг продолжает атаковать гражданских. Он отметил, что российские военные атаковали мирный поселок в регионе.

Об этом Сергей Братчук заявил во время телемарафона. Он подчеркнул, что соответствующий сценарий прогнозировали, передает 24 канал.

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Худший прогноз оправдался

Пресс-секретарь главы ОВА подчеркнул, что страна-террорист продолжает бить по мирным людям. И вместо того, чтобы обсуждать достижения ВСУ и освобождение острова Змеиный, нам приходится с ужасом наблюдать за очередным ракетным ударом.

Причем его враг нанес именно по мирным жителям области. Братчук отметил, что территория, куда попали оккупанты, когда-то была безлюдной. Впоследствии люди там построили себе базы отдыха, чтобы другие могли приезжать. Поэтому ни о каких военных базах или других подобных объектах и речи быть не может.

Сугубо мирный поселок. Здесь сугубо мирные люди, мирные жители. Это целенаправленная террористическая атака. Чтобы убить украинцев, пытаться запугать,

– подчеркнул Братчук.

В то же время пресс-секретарь главы Одесской ОВА подчеркнул, что врагу не удастся достичь своего. Он добавил, что запугать жителей области оккупанты просто не смогут.

Что известно о ракетном ударе по Одесской области: коротко

Российские военные около 01:00 нанесли ракетный удар по Одесской области. Под вражескую атаку попал Белгород-Днестровский район. Враг попал в многоэтажку, а также две базы отдыха.

Били захватчики из стратегической авиации. Она вылетела со стороны Черного моря. Сергей Братчук посреди ночи сообщил, что по состоянию на 03:00 спасатели продолжали проводить поисково-спасательные работы. Они продолжаются до сих пор.

Что касается жертв и пострадавших, то пока цифра приблизительная. По состоянию на 07: 00 было известно о 14 погибших и 30 раненых в результате попадания ракеты в многоэтажку. Что же касается баз отдыха, то там враг унес жизни у трех человек, в частности, одного ребенка. Известно также об одном пострадавшем.

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