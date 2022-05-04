Это трагедия, когда люди, которые имели украинские паспорта, воюют против нас, – Маляр

Насколько демотивирована армия России и действительно ли мобилизованные с так называемой "ЛДНР" воюют против Украины. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Чем демотивирована армия России

Анна Маляр сообщила, что российские военные демотивированы из-за количества собственных потерь. Сделали все возможное, чтобы эта информация была максимально донесена до россиян. "Здесь наши информационные войска работают хорошо", – отметила Маляр.

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По ее словам, также оказывает влияние ужасное отношение к собственным жертвам, ведь даже своих убитых солдат не забирают.

Это составляет проблему и для нас, потому что в некоторых местностях вообще идет речь об экологической катастрофе. Там до сих пор находится большое количество тел, с которыми происходят определенные биологические процессы,

– сообщила Анна Маляр.

"То, что мы смогли собрать, мы должным образом документируем, согласно международному праву, храним и просим забрать. Они их не забирают, более того, прячут эту информацию от родственников погибших, чтобы не нагнетать панику и, возможно, не выплачивать материальную помощь ", – добавила Маляра.

Замминистра обороны акцентировала, что такое отношение очень сильно демотивирует. На это указывает и серьезная проблема с призывом, мобилизацией. Ведь российские власти не могут даже половину своего плана выполнить.

Мобилизация на так называемых "ЛДНР"

Анна Маляр объяснила, что там есть две группы военных:

Первая – это контрактники, которые воевали все эти восемь лет и сейчас воюют профессионально.

Вторая — это только что мобилизованные, которых сегодня около 20 тысяч.

"Мы должны понимать, что там за эти годы сформировалось незаконное вооруженное формирование. Эти люди, даже без опыта, воюют против Украины. Такие вещи больно цепляют не только военных, но и каждого украинца, потому что это люди, у которых были украинские паспорта". Это такая наша трагедия, я считаю", – добавила Анна Маляр.

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