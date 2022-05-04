Чим демотивована армія Росії

Ганна Маляр повідомила, що російські військові демотивовані через кількість власних втрат. Зробили все можливе, аби ця інформація максимально була донесена до росіян. "Тут наші інформаційні війська працюють добре", – зазначила Маляр.

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За її словами, також має вплив жахливе ставлення до власних жертв, адже навіть своїх вбитих солдатів не забирають.

Це становить проблему і для нас, бо в деяких місцевостях взагалі йдеться по екологічну катастрофу. Там досі знаходиться велика кількість тіл, з якими відбуваються певні біологічні процеси,

– повідомила Ганна Маляр.

"Те, що ми змогли зібрати, ми належним чином документуємо, згідно з міжнародним правом, зберігаємо та просимо забрати. Вони їх не забирають, більш того, ховають цю інформацію від родичів загиблих, щоб не нагнітати паніку і, можливо, не виплачувати матеріальну допомогу", – додала Маляра.

Заступниця міністра оборони акцентувала, що таке ставлення дуже сильно демотивує. На це вказує і серйозна проблема з призовом, з мобілізацією. Адже російська влада не може навіть половину свого плану виконати.

Мобілізація на так званих "ЛДНР"

Ганна Маляр пояснила що там є дві групи військових:

Перша – це контрактники, які воювали усі ці вісім років і зараз воюють професійно.

Друга — це щойно мобілізовані, яких сьогодні приблизно близько 20 тисяч.

"Ми маємо розуміти, що там за ці роки сформувалося незаконне збройне формування. Ці люди, навіть без досвіду, воюють проти України. Такі речі боляче чіпляють не тільки військових, але й кожного українця, тому що це люди, в яких були українські паспорти. Це така наша трагедія, я вважаю", – додала Ганна Маляр.

Останні новини щодо окупованих територій

Російським окупантам, які перебувають на Донеччині та Луганщині, а також бойовикам ОРДЛО почали обіцяти, що незабаром створені Кремлем недореспубліки "стануть частиною Росії". Ймовірно, Путін оголосить про це 9 травня.

Росія хоче оголосити про так зване "приєднання Донбасу" у травні. Окупанти нібито готують черговий псевдореферендум. Про це ж попередив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер на брифінгу в Держдепі.

У Кремлі ухвалили рішення про зміну наглядача над тимчасово окупованими територіями Донбасу. Ним став перший заступник голови путінської адміністрації Сергій Кирієнко.

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