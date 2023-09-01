Это украинская разработка, – Стерненко показал кадры поражения Ил-76 в Пскове

Ночью 30 августа беспилотники атаковали российские военные самолеты Ил-76 в Пскове. Эти дроны разработали украинцы.

Об этом рассказал украинский активист, волонтер и блоггер Сергей Стерненко. Также он обнародовал уникальное видео спецоперации ГУР.

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Дроны – украинская разработка

Стерненко рассказал, что совместно с Главным управлением разведки за средства украинцев поставили средства поражения, которые:

уничтожили 2 Ил-76,

серьезно повредили еще 2,

поразили еще несколько самолетов.

Общая сумма ущерба, нанесенного агрессору, составляет около 200 миллионов долларов. Это украинская технология. Мы не отчитывались об этой закупке, пока не будем раскрывать, что это были за средства и что они умеют, но гарантируем — на так называемой России будет и дальше взрываться!

– подчеркнул активист.

Он добавил, что война возвращается туда, откуда пришла – к россиянам.

"И мы сделаем все, чтобы уничтожать военный потенциал оккупантов. К победе! Спасибо всем, кто донатит на войско. Ваши средства именно на победу и работают! Продолжение следует. И кстати. А где же была псковская ПВО?" – подытожил Стерненко.

Также он обнародовал номера волонтерских карточек, на которые каждый желающий может сделать донат – 4441 1144 5499 7899 (Монобанк) и 5168 7450 3091 0761 (Приватбанк).

Смотрите видео операции

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