Об этом рассказал 24 каналу российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, оккупанты боятся, чтобы ВСУ к ним не добрались.

К теме Артиллерия все равно будет уничтожать их, – в МВД прокомментировали подрыв Россией мостов в Харьковской области

По его словам, россияне начали взрывать мосты на Харьковщине.

Они взрывают мосты, готовясь к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины. Они уже это подсчитали (что ВСУ вскоре будут наступать – 24 канала). Это уже их некая капитуляция,

– заявил Пионтковский.

Публицист напомнил, что во время второй волны наступления россияне говорили, что они и не хотели захватывать украинские города и будут наступать на Донбассе, чтобы "восстановить территориальную целостность псевдореспублик"".

"А сейчас они взрывают мосты. Это делают, чтобы усложнить контрнаступление украинской армии. Это, по моему мнению, лучше всего, что Путин мог придумать до 9 мая", – добавил он.

Пионтковский подчеркнул, что ВСУ придется делать понтонные мосты.

Это затормозит взятие (освобождение оккупированных территорий – 24 канал) Донецка и Луганска где-то на 2 недели, но базового сценария это не изменит,

– считает эксперт.

Последние новости из Харьковской области

Оккупанты взорвали три автомобильных моста в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки. Благодаря этому российские захватчики хотят выиграть себе немного времени, потому что в противном случае их неизбежно ожидал бы разгром от наших ВСУ.

Российские военные продолжают бить по районам Харькова из артиллерии. А на Изюмском направлении захватчики проводят воздушную разведку, чтобы узнать, где сейчас расположены позиции украинских военных.

Кроме того, россияне хотят присоединить Харьковскую область к Белгородской области. Для этого они даже начали собирать подписи за соответствующий "референдум".

В ночь на 7 мая российские оккупанты нанесли очередной удар по Харьковской области. В результате попадания вражеского снаряда вспыхнул музей Григория Сковороды.

Также в этот день враг обстрелял город Богодухов. На месте российского нападения загорелись грузовики и нежилые здания. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако украинские защитники отбивают врагов. Успешное наступление ВСУ деморализует оккупантов. Так, в одном из перехваченных разговоров, оккупант жаловался матери о ситуации на фронте. Мол, по ним украинские военные бьют, а также не разрешают отходить.

Видео по теме – новые колоссальные потери врага по состоянию на 7 мая