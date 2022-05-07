Про це розповів 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський.

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За його словами, росіяни почали підривати мости на Харківщині.

Вони підривають мости, готуючись до контрнаступу Збройних Сил України. Вони вже це підрахували (що ЗСУ незабаром наступатимуть – 24 канал). Це вже їхня така собі капітуляція,

– заявив Піонтковський.

Публіцист нагадав, що під час другої хвилі наступу росіяни казали, що вони й не хотіли захоплювати українські міста і лише наступатимуть на Донбасі, щоб "відновити територіальну цілісність псевдореспублік”".

"А зараз вони підривають мости. Це роблять, щоб ускладнити контрнаступ української армії. Це, на мою думку, найкраще, що Путін міг вигадати до 9 травня", – додав він.

Піонтковський наголосив, що ЗСУ доведеться робити понтонні мости.

Це загальмує взяття (звільнення окупованих територій – 24 канал) Донецька та Луганська десь на 2 тижні, але базового сценарію це не змінить,

– вважає експерт.

Останні новини з Харківщини

Окупанти підірвали три автомобільні мости у районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки. Завдяки цьому російські загарбники хочуть виграти собі трохи часу, бо в іншому випадку їх неминуче очікував би розгром від наших ЗСУ.

Російські військові продовжують гатити по районах Харкова з артилерії. А на Ізюмського напрямку загарбники проводять повітряну розвідку, щоб вивідувати, де зараз розташовані позиції українських військових.

Окрім того, росіяни хочуть приєднати Харківщину до Бєлгородської області. Для цього вони навіть вже почали збирати підписи за відповідний "референдум".

У ніч проти 7 травня російські окупанти завдали чергового удару по Харківській області. В результаті потрапляння ворожого снаряду спалахнув музей Григорія Сковороди.

Також цього дня ворог вкотре обстріляв місто Богодухів. На місці російського нападу загорілися вантажівки та нежитлові будівлі. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Проте українські захисники відбивають ворогів. Успішний наступ ЗСУ деморалізовує окупантів. Так, в одній з перехоплених розмов, окупант скаржився матері про ситуацію на фронті. Мовляв, по них українські військові б'ють, а також не дозволяють відходити.

Відео до теми – нові колосальні втрати ворога станом на 7 травня