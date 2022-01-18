Это узкий круг, – Каспаров предположил, кто принимает решение о наступлении на Украину

Россия продолжает наращивать войско у украинской границы и может готовиться к наступлению. Однако решение по этому поводу будут принимать в очень узком кругу.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров. В вопросе агрессии против Украины на Владимира Путина не влияют никакие олигархи.

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По словам Каспарова, многие из них обеспокоены, потому что их состояния размещены на Западе и это может быть серьезной проблемой. Олигархи понимают, что в какой-то момент из-за действий Путина у них начнутся трудности.

Кто причастен к принятию решений

По мнению оппозиционера, решение о вероятном наступлении на Украину, кроме Путина, принимает российский чиновник, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и лица, которые группируются вокруг него.

Это те люди, которым Путин доверяет. Я предполагаю, что сейчас они имеют максимальное влияние на него. Именно в этом узком кругу и будут принимать решения,

– заявил он.

Как предположил Каспаров, может случиться так, что буквально в этом окружении примут сумасшедшие решения, которые приведут к самым трагическим и непредсказуемым последствиям.

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Вероятное наступление России: последние новости

США заявили о подготовке провокаций со стороны России, которыми та будет оправдывать свое новое вторжение в Украину. Однако в Кремле все возразили.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Востоке страны. В то же время наше государство ищет дипломатические и политические решения.

Великобритания начала поставлять Украине легкое противотанковое оружие. Такое решение Лондон принял на фоне "угрожающего поведения России".

Европейские политики обеспокоены российской агрессией против Украины. Там считают, что Москва может совершить новое нападение уже в ближайшие дни в январе.

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