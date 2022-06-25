Это влияет на политическую ситуацию в Грузии, – Васадзе о масштабном митинге в Тбилиси
В столице Грузии тысячи человек вышли на протест после отказа в предоставлении стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
В эфире 24 канала грузинский политический эксперт Гела Васадзе подтвердил, что протесты были массовыми.
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По его мнению, они уже оказывают влияние на политическую ситуацию в Грузии. Однако анонсировать революции или майдан, он не стал бы.
Вообще ни одна революция, ни один майдан не проходили, как что-то анонсированное,
– отметил Гела Васадзе.
Он рассказал, что давление с улицы на власть есть. При этом народ требует только одно – выполнить 12 пунктов, указанных Европейским Союзом. Это необходимо для того, чтобы до конца 2022 года получить статус кандида в ЕС.
Гела Васадзе сообщил, что 11 пунктов вполне реально выполнить. Независимая судебная система, независимая избирательная система – это то, что касается прав человека.
"А вот один пункт, а именно по деолигархизации, – фактически означает предложение власти немедленно уйти", – добавил грузинский политический эксперт.
Гела Васадзе о протестах в Грузии: смотрите видео
Какая ситуация в Грузии по поводу статуса кандидата в ЕС: последние новости
- Грузии не предоставили статус кандидата на членство в Евросоюзе вместе с Украиной и Молдовой 23 июня. Но это может произойти, если страна предпримет несколько важных шагов.
- Антиправительственный митинг состоялся на следующий день после того, как ЕС рекомендовал предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС, однако Грузии, которая также подала заявку, пока отказано.
- К участникам митинга обратился президент Украины Владимир Зеленский, появление на экране которого было встречено аплодисментами. Глава государства подчеркнул, что верит в европейское будущее Грузии. Также к митингующим обратился Давид Арахамия, который подчеркнул, что грузины, как и украинцы, не будут терпеть унижений и будут защищать свое будущее.
- В Грузии резко отреагировали на решение Еврокомиссии не рекомендовать предоставить их стране статус кандидата в ЕС. Там заявили, что ожидали большего, однако останавливать евроинтеграционные реформы не будут. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили 17 июня.