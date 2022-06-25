Это влияет на политическую ситуацию в Грузии, – Васадзе о масштабном митинге в Тбилиси

В столице Грузии тысячи человек вышли на протест после отказа в предоставлении стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

В эфире 24 канала грузинский политический эксперт Гела Васадзе подтвердил, что протесты были массовыми.

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По его мнению, они уже оказывают влияние на политическую ситуацию в Грузии. Однако анонсировать революции или майдан, он не стал бы.

Вообще ни одна революция, ни один майдан не проходили, как что-то анонсированное,

– отметил Гела Васадзе.

Он рассказал, что давление с улицы на власть есть. При этом народ требует только одно – выполнить 12 пунктов, указанных Европейским Союзом. Это необходимо для того, чтобы до конца 2022 года получить статус кандида в ЕС.

Гела Васадзе сообщил, что 11 пунктов вполне реально выполнить. Независимая судебная система, независимая избирательная система – это то, что касается прав человека.

"А вот один пункт, а именно по деолигархизации, – фактически означает предложение власти немедленно уйти", – добавил грузинский политический эксперт.

Гела Васадзе о протестах в Грузии: смотрите видео

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