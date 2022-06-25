В ефірі 24 каналу грузинський політичний експерт Гела Васадзе підтвердив, що протести були масовим.

Важливо Ще одне гучне вигнання: Росію та Білорусь виключили з Енергетичної хартії

На його думку, вони вже впливають на політичну ситуацію в Грузії. Проте анонсувати революції чи майдан, він не став би.

Взагалі ні одна революція, ні один майдан не проходили, як щось анонсоване,

– зазначив Гела Васадзе.

Він розповів, що тиск з вулиці на владу є. При цьому народ вимагає тільки одне – виконати 12 пунктів, які вказав Європейський Союз. Це необхідно для того, щоб до кінця 2022 року отримати статус кандида в ЄС.

Гела Васадзе повідомив, що 11 пунктів цілком реально виконати. Незалежна судова система, незалежна виборча система – це те, що стосується прав людини.

"А от один пункт, а саме щодо деолігархізації, – фактично означає пропозицію до влади негайно піти", – додав грузинський політичний експерт.

Гела Васадзе про протести в Грузії: дивіться відео

Яка ситуація в Грузії щодо статусу кандидата в ЄС: останні новини