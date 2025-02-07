"Это возможно": Трамп предположил, что может вскоре встретиться с Путиным

После ряда слухов по поводу возможных контактов российского диктатора и президента США в ближайшее время, Дональд Трамп допустил вероятность встречи с Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу вечером 7 февраля в комментарии журналистам в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что заявил Трамп о возможной встрече с Путиным

Комментируя возможность контактов с российским диктатором, Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с Владимиром Путиным. Американский лидер добавил, что между ними якобы всегда были "хорошие отношения". Он добавил, что ему грустно, что "так произошло".

Вы говорите о Газе? Посмотрите на Украину. Многие города превратились в руины. Очень грустно, эти красивые золотые купола, но самое важное – все эти красивые люди умерли,

– сказал президент США.

Дональд Трамп также отметил, что если бы он был президентом, то полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году якобы удалось бы избежать. По его словам, Россия потеряла погибшими и ранеными около 800 – 900 тысяч военных, Украина – 700 тысяч.

Также Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Это будет первая встреча лидеров после инаугурации президента США. В частности, обсудят безопасность активов, таких как редкоземельные металлы и окончание войны в Украине.