Это выбор общества Украины, – Зеленский о членстве Украины в НАТО

Президент Зеленский подчеркнул, что, когда вопрос касается вступления в НАТО, единственное, что важно – это мнение народа Украины.

При этом президент Украины согласился, что вопрос потенциального вступления Украины в Североатлантический альянс очень раздражает Путина.

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Зеленский согласился, что вопрос НАТО раздражает Путина

Важно, что думает народ Украины,

– заверил Зеленский.

Относительно того, может ли членство Украины в НАТО стать ценой компромисса между Россией и США, то Зеленский говорит, что Байден тоже публично подтверждал, что вопрос НАТО – это вопрос выбора Украины. При этом, отметил глава государства, Байден не добавил, что, к сожалению, решают не граждане Украины.

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