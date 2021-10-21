Это выстрел себе в голову, – Разумков о перспективе досрочных выборов в Раду
Источник:"Цензор.нет"
Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что проводить досрочные парламентские выборы невыгодно, в том числе и партии "Слуга народа". Кроме того, политик убежден, что для роспуска Рады сейчас нет никаких оснований.
По словам Разумкова, на фоне тех проблем, которые сейчас есть в Украине, проводить досрочные выборы является проигрышным вариантом для президентской партии.
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Монобольшинства может больше не быть
Дмитрий Разумков убежден, что на фоне войны, газового кризиса и других проблем, рейтинги "слуг" катастрофически снизились. Из-за этого в случае досрочных выборов о монобольшинстве придется просто забыть.
Сегодня объявить досрочные парламентские выборы на фоне бюджетного процесса, на фоне тарифов, на фоне газового кризиса, на фоне войны, на фоне многих других вещей, которые есть, – это не просто выстрелить себе в ногу, а выстрелить в голову. Причем не один раз. Плюс сегодняшние рейтинги говорят о том, что о монобольшинстве можно будет вообще не вспоминать. Этого явления больше никогда не будет,
– заявил Разумков.
Также экс-спикер добавил, что сейчас нет никаких оснований для роспуска Верховной Рады. Однако Разумков не исключает того, что их могут выдумать, однако это будет нарушением Конституции.
Отставка Разумкова: главное
- 30 сентября 2021 года, на имя Дмитрия Разумкова поступило обращение от фракции "Слуга народа" о выдаче подписных листов за отзыв его с должности главы Верховной Рады. Такое же обращение написал и Давид Арахамия. В этот же день они появились в Аппарате парламента.
- Вопрос отставки Разумкова поддержали на заседании фракции "слуг" в Трускавце. Уже 4 октября народные депутаты запустили процесс отзыва спикера с должности.
- 5 октября Верховная Рада отстранила Дмитрия Разумкова от ведения заседаний на 2 пленарных дня.
- 7 октября 246 народных депутатов отправили Разумкова в отставку.