Таким образом они хотят "внушить страх" Вашингтону, Лондону, Парижу, Берлину и Брюсселю. Однако выглядят эти попытки довольно комично. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Координаты известны

Россияне бешены, ведь 28 июня в Мадриде стартовал саммит НАТО, на котором будут обсуждаться новая стратегия развития дополнительная поддержка Украины. Они прибегли к "обнародованию" координат объектов и угроз. Правда, многие годы эти данные находятся в свободном доступе – достаточно открыть Google Maps. Поэтому попытки россиян пригрозить странам-членам НАТО бессмысленны.

Это выглядит забавно,

– сказал Коваленко.

Он добавил, что это направлено исключительно на внутреннего потребителя в России. Военно-политический обозреватель убежден, что подобными публикациями "Роскосмос" ставит себя в еще более ничтожное положение , чем сегодня.

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