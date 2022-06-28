Таким чином вони хочуть "вселити страх" Вашингтону, Лондону, Парижу, Берліну та Брюсселю. Однак, виглядають ці спроби доволі комічно. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Координати відомі

Росіяни скаженіють, адже 28 червня у Мадриді стартував саміт НАТО, на якому обговорюватимуть нову стратегію розвитку додаткову підтримку України. Вони вдалися до "оприлюднення" координат об'єктів і погроз. Щоправда, протягом багатьох років ці дані перебувають у вільному доступі – достатньо відкрити Google Maps. Тому спроби росіян пригрозити країнам-членам НАТО є безглуздими.

Це виглядає кумедно,

– сказав Коваленко.

Він додав, що це спрямоване винятково на внутрішнього споживача у Росії. Військово-політичний оглядач переконаний, що подібними публікаціями "Роскосмос" ставить себе в ще більш нікчемне становище, ніж вона є сьогодні.

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