Это же не Роберт де Ниро, – Зеленский признался, давил ли на него Трамп в разговоре в 2019 году

Владимир Зеленский прокомментировал скандальный разговор с Дональдом Трампом в 2019 году и заявил, что президент США не заставлял его что-то делать. Тогда говорилось о вероятном давлении касательно расследования дела сына Джо Байдена.

Владимир Зеленский рассказал, что Дональд Трамп – не Роберт де Ниро. Об этом президент Украины рассказал в интервью в программе Фарида Закарии изданию CNN.

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Зеленский прокомментировал разговор и вероятное давление Трампа

Зеленский ответил на вопрос, чувствовал ли он, что давление Трампа было настолько сильным, что ему придется заявить о расследовании против сына Джо Байдена – Хантера.

Нет. Может это потому, что я раньше не занимался политикой,

– заверил Зеленский.

Добавил, что всегда считал, что Украина – независимая страна, а президент чувствует "себя амбициозным, независимым человеком, которому ежедневно надо учиться у лучших. Вот почему мой разговор с президентом Трампом состоялся в том же русле".

Он заявил, что знал, что стране нужны хорошие отношения с США и что "они болели за нас. И мы должны получить больше от Соединенных Штатов". В частности говорилось о военной помощи.

Президент объяснил, что именно поэтому хотел встречу в Белом доме. Говорилось не только о том, "чтобы картина висела над камином".

Он является Президентом США. Это не Роберт де Ниро. Роберт де Ниро был моим кумиром. С ним я бы разговаривал непринужденно, независимо от того, будет ли помощь. Здесь серьезные вещи (говорится о встрече с президентом США – 24 канал). Это на уровне человека, от которого зависит стабильность нашей страны. И помощь моей стране. Нам нужны отношения,

– объяснил Зеленский.

Президент Украины заявил, что не чувствовал, что Трамп заставлял его что-то делать.

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