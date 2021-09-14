Это же не Роберт де Ниро, – Зеленский признался, давил ли на него Трамп в разговоре в 2019 году
Источник:телеграм Офиса Президента
Владимир Зеленский прокомментировал скандальный разговор с Дональдом Трампом в 2019 году и заявил, что президент США не заставлял его что-то делать. Тогда говорилось о вероятном давлении касательно расследования дела сына Джо Байдена.
Владимир Зеленский рассказал, что Дональд Трамп – не Роберт де Ниро. Об этом президент Украины рассказал в интервью в программе Фарида Закарии изданию CNN.
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Зеленский прокомментировал разговор и вероятное давление Трампа
Зеленский ответил на вопрос, чувствовал ли он, что давление Трампа было настолько сильным, что ему придется заявить о расследовании против сына Джо Байдена – Хантера.
Нет. Может это потому, что я раньше не занимался политикой,
– заверил Зеленский.
Добавил, что всегда считал, что Украина – независимая страна, а президент чувствует "себя амбициозным, независимым человеком, которому ежедневно надо учиться у лучших. Вот почему мой разговор с президентом Трампом состоялся в том же русле".
Он заявил, что знал, что стране нужны хорошие отношения с США и что "они болели за нас. И мы должны получить больше от Соединенных Штатов". В частности говорилось о военной помощи.
Президент объяснил, что именно поэтому хотел встречу в Белом доме. Говорилось не только о том, "чтобы картина висела над камином".
Он является Президентом США. Это не Роберт де Ниро. Роберт де Ниро был моим кумиром. С ним я бы разговаривал непринужденно, независимо от того, будет ли помощь. Здесь серьезные вещи (говорится о встрече с президентом США – 24 канал). Это на уровне человека, от которого зависит стабильность нашей страны. И помощь моей стране. Нам нужны отношения,
– объяснил Зеленский.
Президент Украины заявил, что не чувствовал, что Трамп заставлял его что-то делать.
Коротко о скандале после разговора Трампа и Зеленского
- 25 июля 2019 года во время телефонного разговора Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует: Трамп таки говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- После этого Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США, но он не состоялся из-за недостатка голосов.