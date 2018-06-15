Это цинизм, когда Москалькова рассказывает миру, что Сенцов набрал килограмм, – Геращенко

Важно, что после телефонных переговоров президента Порошенко с президентом Путиным, где ключевой темой был мир на Донбассе и заложники, удалось достичь первой договоренности за четыре года относительно возможности посещения омбудсменом украинских заложников и политзаключенных.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

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По ее словам, команда президента Украины находится на постоянном телефонном контакте с Людмилой Денисовой.

Хочу напомнить, что ни к Сенцову, ни к Кольченко за все эти четыре года не допускали украинских консулов и независимых врачей. Поэтому была создана соответствующая дорожная карта относительно таких посещений и конечно, что украинская сторона настаивала и настаивает на первоочередности и приоритетности посещения именно Олега Сенцова,

– отметила Геращенко.

Она рассказала, что Сенцов голодает больше месяца и это уже критическая ситуация, поэтому она удивлена такими действиями России. Людмила Денисова делает все для позитивного решения, потому что вопрос критичен и они хотят его активизировать, но речь идет о большой политике. Для Кремля жизнь людей является политикой.

Ирина Геращенко заявила, что не допуск Денисовой к Олегу Сенцову вызывает огромное беспокойство. Также очень странно, что Кремль позволил разговор в Skype Олега Сенцова с Собчак, но почему-то не дает возможности увидеться в любом режиме украинской омбудсмену.

Когда российская омбудсмен рассказывает на весь мир, что человек, который месяц голодает, набрал килограмм – это цинизм. Если с Олегом "все хорошо", то почему нет к нему доступа,

– подчеркнула нардеп.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ добавила, что направила письмо с перечнем всех фамилий россиян, которые удерживаются в Украине и были осуждены, представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову с конкретным вопросом, а именно: собирается ли РФ забирать своих граждан в обмен на передачу Украине политзаключенных украинцев и крымских татар, удерживаемых в России и на оккупированных территориях. Но до сих пор нет ответа.

Видео выпуска программы "Pro новости" за 15 июня 2018

Напомним, 15 июня утром Денисова прибыла в российский город Лабытнанги, где в колонии содержится Сенцов, чтобы встретиться с украинцем. Однако в российской колонии отказались допустить Денисову к встрече с Сенцовым, не объяснив при этом причин отказа и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.