Это цинизм, когда Москалькова рассказывает миру, что Сенцов набрал килограмм, – Геращенко
Важно, что после телефонных переговоров президента Порошенко с президентом Путиным, где ключевой темой был мир на Донбассе и заложники, удалось достичь первой договоренности за четыре года относительно возможности посещения омбудсменом украинских заложников и политзаключенных.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
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По ее словам, команда президента Украины находится на постоянном телефонном контакте с Людмилой Денисовой.
Хочу напомнить, что ни к Сенцову, ни к Кольченко за все эти четыре года не допускали украинских консулов и независимых врачей. Поэтому была создана соответствующая дорожная карта относительно таких посещений и конечно, что украинская сторона настаивала и настаивает на первоочередности и приоритетности посещения именно Олега Сенцова,
– отметила Геращенко.
Она рассказала, что Сенцов голодает больше месяца и это уже критическая ситуация, поэтому она удивлена такими действиями России. Людмила Денисова делает все для позитивного решения, потому что вопрос критичен и они хотят его активизировать, но речь идет о большой политике. Для Кремля жизнь людей является политикой.
Ирина Геращенко заявила, что не допуск Денисовой к Олегу Сенцову вызывает огромное беспокойство. Также очень странно, что Кремль позволил разговор в Skype Олега Сенцова с Собчак, но почему-то не дает возможности увидеться в любом режиме украинской омбудсмену.
Когда российская омбудсмен рассказывает на весь мир, что человек, который месяц голодает, набрал килограмм – это цинизм. Если с Олегом "все хорошо", то почему нет к нему доступа,
– подчеркнула нардеп.
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ добавила, что направила письмо с перечнем всех фамилий россиян, которые удерживаются в Украине и были осуждены, представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову с конкретным вопросом, а именно: собирается ли РФ забирать своих граждан в обмен на передачу Украине политзаключенных украинцев и крымских татар, удерживаемых в России и на оккупированных территориях. Но до сих пор нет ответа.
Видео выпуска программы "Pro новости" за 15 июня 2018
Напомним, 15 июня утром Денисова прибыла в российский город Лабытнанги, где в колонии содержится Сенцов, чтобы встретиться с украинцем. Однако в российской колонии отказались допустить Денисову к встрече с Сенцовым, не объяснив при этом причин отказа и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.