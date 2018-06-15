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Це цинізм, коли Москалькова розповідає світу, що Сенцов набрав кілограм, – Геращенко

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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / hvylya.net

Важливо, що після телефонних перемовин президента Порошенка з президентом Путіним, де ключовими темами були мир на Донбасі і заручники, вдалося досягти першої домовленості за чотири роки щодо можливості відвідин омбудсвумен українських заручників та політв’язнів.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

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За її словами, команда президента України перебуває на постійному телефонному контакті з Людмилою Денисовою.

Хочу нагадати, що ні до Сенцова, ні до Кольченка за всі ці чотири роки не допускали українських консулів та незалежних лікарів. Тому була створена відповідна дорожня карта щодо таких відвідин і звичайно, що українська сторона наполягала і наполягає на першочерговості та пріоритетності відвідання саме Олега Сенцова,
– зазначила Геращенко.

Вона розповіла, що Сенцов голодує понад місяць і це вже критична ситуація, тому вона здивована такими діями Росії. Людмила Денисова робить все для позитивного рішення, тому що питання критичне і вони хочуть його активізувати, але мова йде про велику політику. Адже для Кремля життя людей є політикою. 

Ірина Геращенко заявила, що не допуск Денисової до Олега Сенцова викликає величезне занепокоєння. Також дуже дивно, що Кремль дозволив розмову в Skype Сенцова з Собчак, але чомусь не дає можливості побачитись у будь-якому режимі українській омбудсвумен.

Коли російська омбудсвумен розповідає на весь світ, що людина, яка місяць голодує набрала кілограм – це цинізм. Якщо з Олегом "все добре", то чому немає до нього доступу,
– наголосила нардепка.

Представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ додала, що надіслала листа з переліком усіх прізвищ росіян, які утримуються в Україні і були засуджені, представнику РФ Тристоронній контактній групі Борису Гризлову з конкретним запитанням, а саме чи збирається РФ забирати своїх громадян в обмін на передачу Україні політв’язнів українців та кримських татар утримуваних в Росії та на окупованих територіях. Але досі немає відповіді.

Відео випуску програми "Pro новини" за 15 червня 2018

Нагадаємо, 15 червня вранці Денісова прибула до російського міста Лабитнангі, де в колонії утримується Сенцов, щоб зустрітися з українцем.
Проте у російській колонії відмовилися допустити Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.

Теги: Новини України заручники Олег Сенцов Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії Ірина Геращенко голодування
Джерело: 24 Канал
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