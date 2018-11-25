Это может быть предметом спекуляции, – Сыроид о военном положении

Решение о военном положении Президент Украины может принять единолично.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказала заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

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Однако он может использоваться в контексте выборов, поскольку в Конституции указано, что выборы не проводятся в условиях военного положения.

Если есть несколько регионов, в которых есть военное положение, то там не будут проведены президентские выборы, потому что там ограничена свобода людей,

– заявила Сыроид.

По ее мнению, сейчас много людей напряглось в связи с введением военного положения, потому что могут быть ограничены выборы.

Я не исключаю, что это может быть предметом спекуляции,

– подчеркнула Сыроид.

Уже давно обсуждается, что Порошенко не уверен в своих силах победить на выборах.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в полночь 26 ноября будет созвано заседание возглавляемого им ведомства, во время которого будет обсуждаться введение военного положения. Такой шаг является связанным с последними агрессивными действиями России в Азовском море. Ранее в Администрации Президента заявили, что они осуждают агрессию Кремля в Азовском море и в то же время добавили, что Порошенко призвал инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках ООН и ОБСЕ.

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.