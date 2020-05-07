Это можно расценивать как политическое давление, – Верланов об обысках

В квартире, которую арендует бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, состоялся обыск.

Он происходил в рамках дела, которое является тайной следствия. Об этом в эфире 24 канала сказал бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

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Однако в СБУ отметили, что уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Верланов же считает, что это политические преследования.

Наша команда много сделала во время работы в налоговой. Это объединило коалицию против нас: уволили меня, Нефедова и других руководителей. Это можно расценивать как политическое давление и отход от реформ,

— подчеркнул Верланов.

Как именно происходил обыск

По словам Верланова, обыск начался примерно в 7:30 утра. Пришли следователи СБУ, экс-глава предложил дождаться своих адвокатов.

"Когда они приехали, мы ознакомились с документами. Обыск состоялся в соответствии с действующим законодательством. Однако мы высказали небольшие замечания, которые есть в протоколе. Ничего не изъяли", – отметил Верланов.

Экс-глава также добавил, что ранее бывший министр финансов Игорь Уманский обвинял его в коррупции. Впрочем, Верланов считает, что высказал свою позицию, когда написал на него заявление о ложном сообщении о преступлении.

Что известно о возможных причинах увольнения Верланова и расследовании против него?

Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову. По словам экс-министра финансов, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, от которых, госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно.



Нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб 24 апреля. В этот же день Верланова и Нефедова уволили со своих должностей.



Зато министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что от бизнеса поступали жалобы на работу налоговой. Это дает основания для правоохранительных органов расследовать деятельность бывшего руководителя ведомства Сергея Верланова.