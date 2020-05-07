Это большой комплимент Верланову, – Фурса об обысках СБУ

СБУ пришла с обыском к экс-главе налоговой Сергею Верланову. В Раде накануне создали ВСК относительно его работы, а также работы экс-главы таможни Максима Нефедова. 6 мая стало известно о деле в отношении бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки.

И все это ничего хорошего за собой не несет, ведь в страну возвращаются крепкие хозяйственники, принципы и ценности людей времен Януковича – отметил в комментарии 24 каналу финансовый аналитик Сергей Фурса.

Важно У бывшего главы Налоговой Верланова прошли обыски

По его словам, все это преимущественно приходит с обысками СБУ.

На самом деле, это большой комплимент господину Верланову. Мы точно знаем, что за последние 5 лет, если к вам приходило СБУ, то значит, что вы что-то правильно делали. Причем, это было как при Порошенко, так и при Зеленском,

– подчеркнул Фурса.

Он добавил, что если есть вопрос относительно коррупции к господину Верланову, то должно приходить НАБУ. "При чем здесь СБУ? СБУ – это инструмент, они обычно отстаивают свои корпоративные финансовые интересы. Это еще одна иллюстрация, почему так нужна реформа СБУ и почему ее так саботируют, и команда Зеленского в частности", – сказал финансовый аналитик.

В СБУ заявили, что они проводят около сотни обысков в этот день в расследовании дела о финансировании терроризма.

Зато Фурса отметил, что в стране полная институциональная импотентность, поэтому ему трудно представить, что кого-то из них могут посадить. "Пока, к счастью. Но если система будет "развиваться", расти над собой, то может они еще и кого-то будут пытаться посадить", – пояснил эксперт.

Последствий такого отката реформ и как это может повлиять на работу государственного финансового сектора, Фурса подчеркнул, что следует разделять налоговую и Нацбанк.

"Я бы разделял налоговую, куда сейчас возвращаются люди Януковича, и Нацбанк, который пока сопротивляется и является единственным независимым институтом", – сказал он.

Детали Это можно расценивать как политическое давление – бывший глава налоговой эксклюзивно об обысках

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