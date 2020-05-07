Это большой комплимент Верланову, – Фурса об обысках СБУ
СБУ пришла с обыском к экс-главе налоговой Сергею Верланову. В Раде накануне создали ВСК относительно его работы, а также работы экс-главы таможни Максима Нефедова. 6 мая стало известно о деле в отношении бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки.
И все это ничего хорошего за собой не несет, ведь в страну возвращаются крепкие хозяйственники, принципы и ценности людей времен Януковича – отметил в комментарии 24 каналу финансовый аналитик Сергей Фурса.
Важно У бывшего главы Налоговой Верланова прошли обыски
По его словам, все это преимущественно приходит с обысками СБУ.
На самом деле, это большой комплимент господину Верланову. Мы точно знаем, что за последние 5 лет, если к вам приходило СБУ, то значит, что вы что-то правильно делали. Причем, это было как при Порошенко, так и при Зеленском,
– подчеркнул Фурса.
Он добавил, что если есть вопрос относительно коррупции к господину Верланову, то должно приходить НАБУ. "При чем здесь СБУ? СБУ – это инструмент, они обычно отстаивают свои корпоративные финансовые интересы. Это еще одна иллюстрация, почему так нужна реформа СБУ и почему ее так саботируют, и команда Зеленского в частности", – сказал финансовый аналитик.
В СБУ заявили, что они проводят около сотни обысков в этот день в расследовании дела о финансировании терроризма.
Зато Фурса отметил, что в стране полная институциональная импотентность, поэтому ему трудно представить, что кого-то из них могут посадить. "Пока, к счастью. Но если система будет "развиваться", расти над собой, то может они еще и кого-то будут пытаться посадить", – пояснил эксперт.
Последствий такого отката реформ и как это может повлиять на работу государственного финансового сектора, Фурса подчеркнул, что следует разделять налоговую и Нацбанк.
"Я бы разделял налоговую, куда сейчас возвращаются люди Януковича, и Нацбанк, который пока сопротивляется и является единственным независимым институтом", – сказал он.
Детали Это можно расценивать как политическое давление – бывший глава налоговой эксклюзивно об обысках
Возможные причины увольнения Верланова и расследование против него
- Экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал о возможных коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
- Игорь Уманский инициировал отставку глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову. По словам экс-министра финансов, такая инициатива была за "скручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно".
- Зато, Максим Нефедов рассказал, что узнал о возможной отставке со СМИ, а сам Уманский только раз говорил с ним – в день своего назначения. По его словам, экс-министр не провел ни одного совещания и не подписал ни одного документа о таможне.
- 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб. В этот же день Верланова и Нефедова уволили с должностей.
- Верланов считает, что причины его увольнения являются сугубо политическими. Вместе с тем министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что от бизнеса поступали жалобы на работу Налоговой. Это дает основания для правоохранительных органов расследовать деятельность Верланова.
- Также Сергей Марченко в интервью "Интерфакс-Украина" в апреле 2020 года отметил, что видит основания для расследования действий экс-глав налоговой и таможни Верланова и Нефедова. "Это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла", – отметил глава Минфина. Зато на тот момент сканеры уже работали 4 месяцев – заявил в комментарии 24 каналу Максим Нефедов.
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