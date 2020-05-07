Це великий комплімент Верланову, – Фурса про обшуки СБУ

СБУ прийшла з обшуком до екс-очільника податкової Сергія Верланова. У Раді напередодні створили ТСК щодо його роботи, а також роботи ексочільника митниці Максима Нефьодова. 6 травня стало відомо про справу стосовно колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки.

І все це нічого доброго за собою не несе, адже в країну повертаються міцні господарники, принципи і цінності людей часів Януковича – зазначив в коментарі 24 каналу фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Важливо В колишнього голови Податкової Верланова пройшли обшуки, підозрюють фінансування тероризму

За його словами, все це переважно приходить із обшуками СБУ.

Насправді, це великий комплімент пану Верланову. Ми точно знаємо, що за останні 5 років, якщо до вас приходило СБУ, то значить, що ви щось правильно робили. При чому, це було як за Порошенка, так і за Зеленського,

– підкреслив Фурса.

Він додав, якщо є питання щодо корупції до пана Верланова, то має приходити НАБУ. "До чого тут СБУ? СБУ – це інструмент, вони зазвичай відстоюють свої корпоративні фінансові інтереси. Це ще одна ілюстрація, чому так потрібна реформа СБУ та чому її так саботують, і команда Зеленського зокрема", – сказав фінансовий аналітик.

В СБУ заявили, що вони проводять близько сотні обшуків в цей день у розслідуванні справи про фінансування тероризму.

Натомість, Фурса зазначив, що в країні повна інституційну імпотентність, тому йому важко уявити, що когось з них можуть посадити. "Поки що, на щастя. Але якщо система буде "розвиватися", зростати над собою, то може вони ще й когось будуть намагатися посадити", – пояснив експерт.

Щодо наслідків такого відкату реформ і як це може вплинути на роботу державного фінансового сектору, Фурса наголосив, що варто розділяти податкову і Нацбанк.

"Я б розділяв податкову, куди зараз повертаються люди Януковича, і Нацбанк, який поки що опирається і є єдиним незалежним інститутом", – сказав він.

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