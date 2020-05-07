Це можна розцінювати як політичний тиск, – Верланов про обшуки

У квартирі, яку орендує колишній очільник Державної податкової служби Сергій Верланов, відбувся обшук.

Він відбувався в межах справи, яка є таємницею слідства. Про це в ефірі 24 каналу сказав колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

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Проте в СБУ зазначили, що кримінальне провадження розслідується за статтею про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванні тероризму. Верланов же вважає, що це політичні переслідування.

Наша команда багато зробила під час роботи в податковій. Це об'єднало коаліцію проти нас: звільнили мене, Нефьодова та інших очільників. Це можна розцінювати як політичний тиск та відхід від реформ,

— наголосив Верланов.

Як саме відбувався обшук

За словами Верланова, обшук розпочався приблизно о 7:30 ранку. Прийшли слідчі СБУ, ексочільник запропонував дочекатися своїх адвокатів.

"Коли вони приїхали, ми ознайомилися з документами. Обшук відбувся відповідно до чинного законодавства. Проте ми висловили невеликі зауваження, які є в протоколі. Нічого не вилучили", – зазначив Верланов.

Ексочільник також додав, що раніше колишній міністр фінансів Ігор Уманський звинувачував його в корупції. Втім, Верланов вважає, що висловив свою позицію, коли написав на нього заяву про неправдиве повідомлення про злочин.

Що відомо про можливі причини звільнення Верланова та розслідування проти нього?Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову й Сергію Верланову. За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".



Нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб ​24 квітня. У цей же день Верланова та Нефьодова звільнили зі своїх посад.



Натомість міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що від бізнесу надходили скарги на роботу податкової. Це дає підстави для правоохоронних органів розслідувати діяльність колишнього керівника відомства Сергія Верланова.