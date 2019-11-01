Это угроза имиджу Украины, – эксперт о возможном аресте Порошенко

Если пятого президента Петра Порошенко привлекут к уголовному производству, то это не понравится международному сообществу.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политический обозреватель издания "Новое время" Иван Верстюк. Он сказал: "С Порошенко сложная ситуация относительно возможных антикоррупционных расследований – будь то "Роттердам +" или "оборонка".

К слову: Адвокат Порошенко рассказал, подозревают ли 5 президента по уголовным делам

"По той причине, что он был президентом, и если в Украине начнется уголовное преследование пятого президента, то этим явно будут недовольны дипломаты, международное сообщество. Они скажут, что это политическое преследование и у вас в стране происходит уголовная анархия", – отметил гость студии.

Поэтому с политической точки зрения возможное уголовное дело Порошенко является угрозой для имиджа Украины,

– пояснил Верстюк.

Он также вспомнил, что экс-чиновник времен Януковича Андрей Портнов неоднократно предусматривал задержания известных украинских чиновников. И его смущает, что он нашел себе "место под солнцем" после смены власти в Украине.

"Он определенно имеет какие-то связи в этой власти, он их использует. Он в своем телеграмм-канале неоднократно предусматривал события, которые впоследствии государственное бюро расследований или другие органы делали. Мне кажется, что это недопустимо, что Портнов является одновременно чиновником власти Януковича и инсайдером действующей власти", – добавил эксперт.

Справка! После возвращения в Украину бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов начал активно жаловаться на Петра Порошенко. В частности, обратился в Госбюро расследований из-за якобы государственной измены Порошенко, его попытки захватить государственную власть и превышение власти и служебных полномочий.

В каких уголовных делах фигурирует Порошенко?

ГБР расследует по меньшей мере 13 уголовных производств, где фигурирует фамилия Порошенко. Поэтому его чуть ли не ежедневно вызывают на допросы в правоохранительные органы. Но во всех делах он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали.

Порошенко, в частности, упоминается в деле о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году

решения председателя одной из местных райгосадминистраций Николаевской области.

Также ГБР расследует возможную фиктивную продажу завода "Кузница на Рыбальском", во время которой, по версии следствия, могло быть отмывание средств. А экс-заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР заявление о "захвате власти" Порошенко в 2014 году.

По каким делам Порошенко уже допрашивали в ГБР

► Национализация "Приватбанка".

► О захвате Россией украинских моряков в 2018 году.

► Об уголовном производстве, начатом НАБУ по подписанию и имплементации Минских соглашений.

► О судебной реформе.