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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Это угроза имиджу Украины, – эксперт о возможном аресте Порошенко

      153 Читати новину українською
      Иван Верстюк
      Иван Верстюк / 24 канал

      Если пятого президента Петра Порошенко привлекут к уголовному производству, то это не понравится международному сообществу.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политический обозреватель издания "Новое время" Иван Верстюк. Он сказал: "С Порошенко сложная ситуация относительно возможных антикоррупционных расследований – будь то "Роттердам +" или "оборонка".

      К слову: Адвокат Порошенко рассказал, подозревают ли 5 президента по уголовным делам

      "По той причине, что он был президентом, и если в Украине начнется уголовное преследование пятого президента, то этим явно будут недовольны дипломаты, международное сообщество. Они скажут, что это политическое преследование и у вас в стране происходит уголовная анархия", – отметил гость студии.

      Поэтому с политической точки зрения возможное уголовное дело Порошенко является угрозой для имиджа Украины,
      – пояснил Верстюк.

      Он также вспомнил, что экс-чиновник времен Януковича Андрей Портнов неоднократно предусматривал задержания известных украинских чиновников. И его смущает, что он нашел себе "место под солнцем" после смены власти в Украине.

      "Он определенно имеет какие-то связи в этой власти, он их использует. Он в своем телеграмм-канале неоднократно предусматривал события, которые впоследствии государственное бюро расследований или другие органы делали. Мне кажется, что это недопустимо, что Портнов является одновременно чиновником власти Януковича и инсайдером действующей власти", – добавил эксперт.

      Справка! После возвращения в Украину бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов начал активно жаловаться на Петра Порошенко. В частности, обратился в Госбюро расследований из-за якобы государственной измены Порошенко, его попытки захватить государственную власть и превышение власти и служебных полномочий.

      В каких уголовных делах фигурирует Порошенко?

      ГБР расследует по меньшей мере 13 уголовных производств, где фигурирует фамилия Порошенко. Поэтому его чуть ли не ежедневно вызывают на допросы в правоохранительные органы. Но во всех делах он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали.

      Порошенко, в частности, упоминается в деле о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году
      решения председателя одной из местных райгосадминистраций Николаевской области.

      Также ГБР расследует возможную фиктивную продажу завода "Кузница на Рыбальском", во время которой, по версии следствия, могло быть отмывание средств. А экс-заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР заявление о "захвате власти" Порошенко в 2014 году.

      По каким делам Порошенко уже допрашивали в ГБР

      ► Национализация "Приватбанка".

      ► О захвате Россией украинских моряков в 2018 году.

      ► Об уголовном производстве, начатом НАБУ по подписанию и имплементации Минских соглашений.

      ► О судебной реформе.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Судьи Государственное бюро расследований ГПУ
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