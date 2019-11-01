Це загроза іміджу України, – експерт про можливий арешт Порошенка

Якщо п'ятого президента Петра Порошенка притягнуть до кримінального провадження, то це не сподобається міжнародній спільноті.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політичний оглядач видання "Новое время" Іван Верстюк. Він сказав: "З Порошенком складна ситуація щодо можливих антикорупційних розслідувань – чи це "Роттердам+", чи "оборонка".

До слова: Адвокат Порошенка розповів, чи підозрюють 5 президента у кримінальних справах

"З тієї причини, що він був президентом і якщо в Україні почнеться кримінальне переслідування п’ятого президента, то цим явно будуть незадоволені дипломати, міжнародна спільнота. Вони скажуть, що це політичне переслідування і у вас в країні відбувається кримінальна анархія", – зазначив гість студії.

Тому з політичного погляду, можлива кримінальна справа Порошенка є загрозливою для іміджу України,

– пояснив Верстюк.

Він також пригадав, що ексчиновник часів Януковича Андрій Портнов неодноразово передбачав затримання відомих українських чиновників. І його бентежить, що він знайшов собі "місце під сонцем" після зміни влади в Україні.

"Він безумовно має якісь зв'язки в цій владі, він їх використовує. Він у своєму телеграм-каналі неодноразово передбачав події, які згодом державне бюро розслідувань або інші органи робили. Мені здається, що це не припустимо, що Портнов є одночасно чиновником влади Януковича і інсайдером чинної влади", – додав експерт.

Довідка! Після повернення в Україну колишній заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов почав активно скаржитись на Петра Порошенка. Зокрема, звернувся у Держбюро розслідувань через нібито державну зраду Порошенка, його спробу захопити державну владу і перевищення влади та службових повноважень.

В яких кримінальних справах фігурує Порошенко?

ДБР розслідує щонайменше 13 кримінальних проваджень, де фігурує прізвище Порошенка . Тому його ледь не щодня викликають на допити у правоохоронні органи. Але у всіх справах він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали.

Порошенко, зокрема, згадується у справі щодо зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області.

Також ДБР розслідує можливий фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів. А ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР заяву про "захоплення влади" Порошенком у 2014 році.

Через які справи Порошенка вже допитували у ДБР

► Націоналізація "Приватбанку".

► Про захоплення Росією українських моряків у 2018.

► Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.

► Про судову реформу.