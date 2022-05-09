Этого не покажут на параде: украинские защитники ударили по вражескому танку "Джавелином"

Украинские защитники продолжают уничтожать российского захватчика на своей земле. В частности, военные осуществляют такие операции из полученного в качестве помощи оружия, например, из "Джавелина".

Воины 30 ОМБр ударили по вражескому танку "Джавелином"

Так, сегодня, 9 мая, российские оккупанты получили особый подарок по случаю Дня победы. Их технику в очередной раз уничтожили полностью. Видео уничтожения российского танка опубликовала 30 отдельная механизированная бригада имени Князя Острожского.

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Воины этой бригады уже не впервые показывают врагу то, что их на нашей земле никто не ждал, и советуют как можно быстрее покинуть наши территории, в другом случае – украинские защитники помогут им в такой способ, как на видео.

Филигранная работа воинов 30 ОМБр из ПТРК "Javelin" по вражескому танку. Украинское сафари продолжается пока враги не исчезнут с украинской земли!,

– говорится в описании видео.

На опубликованных кадрах видно, как 30 ОМБр имени Князя Острожского четко и слаженно сожгла танк России из "Джавелина".

Смотрите момент удара по вражескому танку "Джавелином": видео

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