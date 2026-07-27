Этой осенью Украина может впервые применить собственную баллистическую ракету по целям России

Совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман заявил, что Украина может впервые применить собственную баллистическую ракету по целям на территории России уже осенью 2026 года. В настоящее время ведутся испытания двигателя, после которых должны начаться летные тесты.

В случае успешного прохождения летных тестов первой потенциальной целью может стать Москва. Об этом он заявил во время интервью Дмитрию Гордону .

Что известно о первом применении баллистической ракеты Украины?

Денис Штиллерман заявил, что осенью 2026 года Украина может приступить к применению собственной баллистической ракеты. По его словам, перед этим необходимо завершить цикл испытаний двигателя и провести тестовый полет. В то же время, он подчеркнул, что конкретные сроки зависят от результатов испытаний.

Наша задача сейчас провести прожиг двигателя, проверить, что конструкционно ничего не разваливается, что теплозащитное покрытие выдерживает, а двигатель отрабатывает штатно. Затем мы запускаем тестовый полет, смотрим, что все работает в соответствии с полетной задачей, и только после этого начинаются полеты на территорию России,

– объяснил совладелец Fire Point.

По его словам, по завершении испытаний военные будут определять цели для применения ракеты. Штиллерман также рассказал о производственной инфраструктуре новой разработки.

"Мы построили три производственных комплекса, чтобы в случае уничтожения одного можно было сразу перейти на другой. Это большая ракета – боевая часть массой 800 килограммов на дальность 850 километров", – заявил он.

Отдельно Штиллерман прокомментировал российское производство баллистических ракет. По его словам, Украина наносит удары по соответствующим предприятиям России, из-за чего, по его мнению, российская сторона делает ставку на террор гражданского населения.

Они сейчас сосредоточатся на терроризировании населения, прежде всего Киева. Именно поэтому нам очень важно подготовиться к зиме так, чтобы они не могли покинуть город без критической инфраструктуры.

– сказал Штиллерман.

Также он заявил, что объемы производства украинских баллистических ракет будут зависеть, прежде всего, от финансирования.

"Мы строим максимально масштабируемую инфраструктуру. Все будет зависеть от финансирования, которое будет иметь наше государство. Большие баллистические ракеты мы вынуждены производить в Украине, поскольку совместное производство в Европе существенно ограничено международными договоренностями по нераспространению ракетных технологий", – отметил совладелец Fire Point.

Напомним, украинская баллистическая ракета по завершении разработки может создать серьезные проблемы для российской оборонной промышленности и военных объектов. Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил, что Россия имеет ограниченные возможности для перехвата, ведь баллистику способны сбивать преимущественно современные комплексы С-400 и С-500, которых у врага недостаточно для прикрытия всех важных объектов.

Эксперт отметил, что по появлению украинской баллистики России придется рассредоточивать или перемещать системы ПВО вглубь своей территории, однако даже это не будет гарантировать полной защиты. Даже производство нескольких ракет в месяц может иметь серьезные последствия для российского военно-промышленного комплекса.