Этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии, – Шмигаль

Премьер-министр во время очередного заседания правительства предупредил украинцев о том, что отключения света будут продолжаться в течение всей зимы. Это вызвано значительным дефицитом электроэнергии.

Из-за обстрелов оккупантов критической инфраструктуры ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая. Денис Шмигаль рассказал о том, к чему следует готовиться украинцам и как власть будет решать существующие проблемы.

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Сколько процентов энергосетей повреждено

По словам главы правления, в разной степени повреждены все тепловые и гидроэлектростанции Украины. Поэтому следует применять графики отключений, чтобы сбалансировать дефицит.

В разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети. Поэтому в большинстве регионов ограничения электроснабжения все еще значительны. Это необходимая мера для удержания сбалансированной работы нашей энергосистемы,

– сказал Шмигаль.

Также он отметил, что по состоянию на утро 9 декабря удалось заживить Одессу и область, существенно пострадавшую во время восьмой волны ракетной атаки 5 декабря.

Ситуация с энергетикой в регионах: Одесса, Херсон, Киев, Донецк и Харьков

Частично введены объекты критической инфраструктуры в Одесской и Херсонской областях. Это позволило запустить системы отопления.

Непростая ситуация в Киевской области – на левобережье дефицит более существенный.

Самое сложное – Донбассе и Харьковщине. Российские захватчики ежедневно атакуют объекты поколения и распределительные сети. Кроме того, быстрому заживлению регионов не способствует плохая погода.

Правительство решило передать более 480 кубических метров дров от "Укрзализныци" Харьковской ОВА. Эту древесину распределят между жителями области для отопления домов. Кроме того, в Донецкую область отправят 600 мобильных металлических печей – то есть буржуек – для обогрева жилищ.