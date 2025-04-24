Этот формат и документ на столе у Трампа, – Зеленский о договоренностях в Лондоне

Президент Зеленский в четверг, 24 апреля, находится с визитом в ЮАР. На совместной пресс-конференции с главой страны Рамафосой он прокомментировал договоренности в Лондоне.

Украинская и американская делегации имели встречу в Великобритании по войне накануне, 23 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию интервью Зеленского и Рамафосы в эфире телемарафона.

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Президент подчеркнул важность ценностей Украины и ее Конституции

Зеленский рассказал, что представители команд поговорили конструктивно. После этого, по его словам, на бумаге появились соответствующие пункты.

После предложения США появилась другая бумага. И я считаю, что сегодня этот формат и документ находится на столе у президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях,

– подчеркнул глава государства.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что переговоры были "продуктивные", а также отметил, что основная позиция Украины в переговорах – это безопасность населения, международно признанные границы и длительный мир.