Этот террор нас не испугает, – Зеленский отреагировал на обстрелы Кривого Рога и Херсона
Утром 31 июля российские захватчики нанесли удар по Кривому Рогу и Херсону. На обстрелы уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.
В результате ударов есть погибшие и пострадавшие. Зеленский подчеркнул, что этот террор нас не испугает и не сломает.
Важно Атака по Кривому Рогу: есть жертва и пострадавшие, под завалами могут быть люди
Реакция Зеленского на обстрел Кривого Рога и Херсона
Как рассказал президент, утром 31 июля регионы Украины снова оказались под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Так, враг атаковал Кривой Рог и Херсон.
Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут находиться люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора,
– написал украинский лидер.
Зеленский показал последствия обстрела: смотрите видео
Зеленский отметил, что сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы. Они пытаются спасти как можно больше людей.
Кроме того, президент уже провел разговоры с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса Президента по региональной политике Алексей Кулеба и председатели ОВА занимаются ситуацией.
"Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", – подчеркнул Зеленский.
Удар по Кривому Рогу и Херсону: что известно
- Днем 31 июля россияне попали по Кривому Рогу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция.
- Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар.
- Известно, что один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Там могут быть еще люди. Спасательные работы продолжаются.
- Кроме этого, около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте. 2 человека ранены и доставлены в больницу.
- Позже сообщили, что один человек погиб в Херсоне, еще четыре доставлены в больницу. Все являются работниками коммунального предприятия Херсонского городского совета.