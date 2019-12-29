Этот ад закончился, - Сенцов поздравил освобожденных пленных

Украинский режиссер и бывший политзаключенный РФ поздравил украинцев, которых утром 29 декабря освободили из плена пророссийских боевиков. Для них закончились тяжелые времена и они наконец вернулись к своим родным.

Сенцов в своем фейсбуке поблагодарил всех, кто приобщился к освобождению наших граждан из вражеского плена.

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В любом случае для 76 наших ребят и их семей этот ад закончился. Я искренне поздравляю освобожденных, и спасибо всем кто боролся за их свободу и будет бороться за тех, кто остался в плену,

– подчеркнул он.

Ранее Сенцов писал, что Украина при обмене отдает России настоящих убийц, а в тюрьмах страны-агрессора в дальнейшем останутся другие украинские политзаключенные и крымские татары. По его словам, выдавая боевикам экс-беркутовцев и других террористов, Киев пошел на уступки, которые оставляют нас без главного – справедливости. Именно за нее украинцы стояли на Майдане до сих пор борются против оккупантов.

Поэтому Сенцов пояснил, что "очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались".

Обмен пленными: главное