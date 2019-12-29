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      Этот ад закончился, - Сенцов поздравил освобожденных пленных

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      Сенцов поздравил освобожденных из плена боевиков украинцев / Коллаж 24 канала

      Украинский режиссер и бывший политзаключенный РФ поздравил украинцев, которых утром 29 декабря освободили из плена пророссийских боевиков. Для них закончились тяжелые времена и они наконец вернулись к своим родным.

      Сенцов в своем фейсбуке поблагодарил всех, кто приобщился к освобождению наших граждан из вражеского плена.

      Важно: Обмен пленными между Украиной и Россией завершился: трогательные фото и видео

      В любом случае для 76 наших ребят и их семей этот ад закончился. Я искренне поздравляю освобожденных, и спасибо всем кто боролся за их свободу и будет бороться за тех, кто остался в плену,
      – подчеркнул он.

      Ранее Сенцов писал, что Украина при обмене отдает России настоящих убийц, а в тюрьмах страны-агрессора в дальнейшем останутся другие украинские политзаключенные и крымские татары. По его словам, выдавая боевикам экс-беркутовцев и других террористов, Киев пошел на уступки, которые оставляют нас без главного – справедливости. Именно за нее украинцы стояли на Майдане до сих пор борются против оккупантов.

      Поэтому Сенцов пояснил, что "очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались".

      Обмен пленными: главное

      • Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.
      • Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в ​​Донецкой области.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 127 удерживаемых. Среди них скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
      Пойдем за Зеленским до самого ада: пылкая речь освобожденного пленника Савина
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Обмен пленными Украинцы в плену РФ Новости политики Олег Сенцов
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