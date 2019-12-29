Этот ад закончился, - Сенцов поздравил освобожденных пленных
Украинский режиссер и бывший политзаключенный РФ поздравил украинцев, которых утром 29 декабря освободили из плена пророссийских боевиков. Для них закончились тяжелые времена и они наконец вернулись к своим родным.
Сенцов в своем фейсбуке поблагодарил всех, кто приобщился к освобождению наших граждан из вражеского плена.
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В любом случае для 76 наших ребят и их семей этот ад закончился. Я искренне поздравляю освобожденных, и спасибо всем кто боролся за их свободу и будет бороться за тех, кто остался в плену,
– подчеркнул он.
Ранее Сенцов писал, что Украина при обмене отдает России настоящих убийц, а в тюрьмах страны-агрессора в дальнейшем останутся другие украинские политзаключенные и крымские татары. По его словам, выдавая боевикам экс-беркутовцев и других террористов, Киев пошел на уступки, которые оставляют нас без главного – справедливости. Именно за нее украинцы стояли на Майдане до сих пор борются против оккупантов.
Поэтому Сенцов пояснил, что "очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались".
Обмен пленными: главное
- Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.
- Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в Донецкой области.
- На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
- Украина передала российской стороне 127 удерживаемых. Среди них скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.