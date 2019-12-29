Це пекло закінчилося, – Сенцов привітав звільнених полонених

Український режисер та колишній політв'язень РФ привітав українців, яких вранці 29 грудня звільнили з полону проросійських бойовиків. Для них закінчились важкі часи і вони нарешті повернулись до своїх рідних.

Сенцов у своєму фейсбуці подякував усім, хто долучився до звільнення наших громадян з ворожого полону.

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У будь-якому разі для 76 наших хлопців та їх родин це пекло закінчилося. Я щиро вітаю звільнених, та дякую усім хто боровся за їх свободу і буде боротися за тих, хто лишився у полоні,

– наголосив він.

Раніше Сенцов писав, що Україна під час обміну віддає Росії справжніх вбивць, а в тюрмах країна-агресора надалі залишаться інші українські політв'язні та кримські татари. За його словами, видаючи бойовикам ексберкутівців та інших терористів, Київ пішов на поступки, які залишають нас без головного – справедливості. Саме за неї українці стояли на Майдані і досі боряться проти окупантів.

Відтак Сенцов пояснив, що "дуже радий за цих хлопців та їх родини, які сьогодні мають зустрітися. Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися".

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