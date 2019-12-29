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      Це пекло закінчилося, – Сенцов привітав звільнених полонених

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      Сенцов привітав звільнених з полону бойовиків українців / Колаж 24 Каналу

      Український режисер та колишній політв'язень РФ привітав українців, яких вранці 29 грудня звільнили з полону проросійських бойовиків. Для них закінчились важкі часи і вони нарешті повернулись до своїх рідних.

      Сенцов у своєму фейсбуці подякував усім, хто долучився до звільнення наших громадян з ворожого полону.

      Важливо: Обмін полоненими між Україною і Росією завершився: фото та відео

      У будь-якому разі для 76 наших хлопців та їх родин це пекло закінчилося. Я щиро вітаю звільнених, та дякую усім хто боровся за їх свободу і буде боротися за тих, хто лишився у полоні,
      – наголосив він.

      Раніше Сенцов писав, що Україна під час обміну віддає Росії справжніх вбивць, а в тюрмах країна-агресора надалі залишаться інші українські політв'язні та кримські татари. За його словами, видаючи бойовикам ексберкутівців та інших терористів, Київ пішов на поступки, які залишають нас без головного – справедливості. Саме за неї українці стояли на Майдані і досі боряться проти окупантів.

      Відтак Сенцов пояснив, що "дуже радий за цих хлопців та їх родини, які сьогодні мають зустрітися. Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися".

      Обмін полоненими: головне

      • Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.
      • Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області.
      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
      • Україна передала російській стороні 127 утримуваних. Серед них скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році.
      Підемо за Зеленським до самого пекла: палка промова звільненого полоненого Савіна
      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Україна – Росія Олег Сенцов
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