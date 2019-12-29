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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Поки наші в російських тюрмах, ми відпускаємо вбивць: Сенцов відреагував на обмін полоненими

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      Колишній бранець Кремля Олег Сенцов відреагував на обмін полоненими / colta.ru

      Колишній бранець Кремля Олег Сенцов наголосив, що сьогодні лише частина українців можуть повернутися додому. Мовляв, навіть у тюрмах бойовиків і надалі залишаться українці, а кримські татари та інші політв'язні залишаться у російських в'язницях.

      За це Україна видасть бойовикам справжніх вбивць, написав у своєму фейсбуці Олег Сенцов.

      Важливо! Обмін полоненими між Україною і Росією 29 грудня: онлайн-трансляція

      Справа не тільки у тому, що у нас не залишиться "фонду для обміну", і українському уряду доведеться іти на поступки, щоб звільнити заручників. Питання у тому, що цей крок залишає нас без головного – справедливості,
      – заявив колишній бранець.

      Він наголосив, що саме за цю справедливість українці стояли на Майдані і саме за неї українці досі боряться проти окупантів.

      "Хтось поклав свої голови, хтось сидить в окопі, хтось – у в'язниці. Я дуже радий за цих хлопців та їх родини, які сьогодні мають зустрітися. Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися", – наголосив Сенцов.

      За його словами, звільнені з полону хлопці точно не подякують за те, що справа про розстріли на Майдані досі не завершилися бодай викороками, а майже за 6 років Україна почала повертатися у ту точку, з якої починала.

      Що відомо про обмін полоненими?

      Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.

      Почали з курйозу: Під час обміну полоненими автобус луганських бойовиків потрапив у ДТП: відео

      Передача утримуваних між Україною та підконтрольними РФ бойовиками має пройти 29 грудня об 11 годині на контрольно-пропускному пункті "Майорське" у Донецькій області.

      Для обміну українські суди вже звільнили з-під варти низку скандальних особистостей. Серед них і троє організаторів теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Олег Сенцов Кримські татари
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